Il 2025 ha rappresentato un anno di grandi successi per il Napoli, con il quarto scudetto e la vittoria in Supercoppa italiana. Tuttavia, è stato anche un anno segnato da numerosi infortuni, che hanno influenzato la stagione e messo in evidenza le difficoltà nella gestione della rosa. Analizzare questa tendenza è importante per comprendere le sfide affrontate dalla squadra e le possibili strategie future.

Si conclude il 2025. L’anno in cui il Napoli ha vinto il quarto scudetto e la Supercoppa italiana. Quello in cui non si è salvato quasi nessuno dagli infortuni. L’anno dove a un certo punto non c’era più bisogno di aprire un bollettino medico, che la diagnosi citava sempre quello che è diventato il nemico pubblico numero uno tra gli azzurri: il muscolo soleo. Fortunatamente, da qualche mese non se ne legge più. Gli infortuni del Napoli che costellano il 2025. Chi in casa Napoli non è mai stato colpito da infortuni quest’anno? In pochissimi si sono salvati. David Neres lo scorso febbraio 40 giorni fuori per il soleo; Pasquale Mazzocchi addirittura due volte; Matteo Politano; Mathias Olivera, quest’anno in infermeria anche per affaticamento al polpaccio; anche Zambo Anguissa, che rivedremo in campo tra qualche settimana dopo la lesione di alto grado del bicipite femorale subita. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

© Ilnapolista.it - La parola più gettonata del Napoli del 2025: infortunio

