La Pala d’altare di Francesco Verla torna in Trentino

La Pala d’altare di Francesco Verla è stata recentemente recuperata e restituita al patrimonio culturale del Trentino. Si tratta di una delle due opere acquisite in modo diretto o tramite prelazione, grazie a risorse dedicate, che arricchiscono il patrimonio artistico provinciale. Questo intervento sottolinea l’importanza di preservare e valorizzare il patrimonio culturale locale, assicurando la tutela e la fruizione delle opere d’arte per le future generazioni.

Sono due le opere d'arte che nei giorni scorsi sono entrate a far parte del patrimonio provinciale, acquisite grazie a risorse appositamente stanziate o tramite l'esercizio del diritto di prelazione previsto dal Codice dei beni culturali e del paesaggio.Una di queste opere è "La buona ventura".

LA PALA D'ALTARE DI FRANCESCO VERLA DI NUOVO IN TRENTINO (2) - La Pala d’altare di Francesco Verla fu eseguita nel 1517, su commissione del sacerdote Ettore da Salerno, cappellano dei conti Lodron di Castel Noarna, per la chiesa parrocchiale di V ... 9colonne.it

Il Rinascimento di Francesco Verla. Viaggi e incontri di un artista dimenticato - A mezzo secolo dalla pubblicazione dell’unica indagine sull’artista, allora curata da Lionello Puppi, il Museo Diocesano Tridentino propone la prima retrospettiva su Francesco Verla (1470 – 1521). arte.it

Sono state consegnate in questi giorni alle strutture della Soprintendenza per i beni culturali Trento due opere, la pala d'altare di Francesco Verla e la "La buona ventura" di François Colombe du Lys, detto Francesco Colombo di Lorena. "Opportunità unica di - facebook.com facebook

