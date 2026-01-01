La nuova ciclabile come un parcheggio la denuncia | Tanta inciviltà ma anche zero controlli
La recente apertura della nuova ciclabile ha sollevato molte critiche, soprattutto riguardo alla mancanza di controlli e alla scarsa attenzione verso comportamenti incivili. La denuncia evidenzia come, nonostante le intenzioni di migliorare la mobilità sostenibile, siano ancora presenti problemi di rispetto delle norme e di tutela dell’ambiente urbano. È importante affrontare queste criticità per garantire un utilizzo corretto delle infrastrutture e promuovere una cultura civica condivisa.
Riceviamo e pubblichiamo:
"Egregio direttore,
è bastato pochissimo. Qualche giorno dalla fine dei lavori, il tempo di togliere le transenne, e la nuova pista ciclabile di viale Alfonso D'Este ha già cambiato funzione. Non più spazio dedicato alla mobilità.
