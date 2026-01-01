La maledizione dei Kennedy morta la 35enne Tatiana Celia | la lunga lista

È stata recentemente confermata la morte di Tatiana Celia Kennedy Schlossberg, 35 anni, giornalista e scrittrice, e nipote dell'ex presidente degli Stati Uniti, John F. Kennedy. La sua scomparsa si aggiunge a una lunga serie di tragedie che ha colpito la famiglia Kennedy nel corso degli anni, alimentando il racconto di una presunta

Ultimo caso quello di Tatiana Celia Kennedy Schlossberg, 35enne giornalista e scrittrice, nipote dell'ex presidente John F. Kennedy. L'articolo proviene da LE VOCI DI DENTRO. 🔗 Leggi su Lucascialo.it © Lucascialo.it - La maledizione dei Kennedy, morta la 35enne Tatiana Celia: la lunga lista Leggi anche: La maledizione dei Kennedy: è morta Tatiana, nipote di JFK Leggi anche: Morta la nipote di Jfk. Tatiana Schlossberg aveva 35 anni. Continua la “maledizione dei Kennedy” Più sotto sono elencati articoli, fonti esterne e post social collegati alla news. Prosegue la 'maledizione dei Kennedy', muore a 35 anni la nipote di JFK; Tatiana Schlossberg, nipote di John Kennedy, è morta a 35 anni, e si torna a parlare di maledizione dei Kennedy; È morta Tatiana Schlossberg, nipote di JFK: aveva 35 anni e una rara malattia; Morta Tatiana Schlossberg nipote di Kennedy, perché si parla ancora della maledizione della famiglia. La maledizione dei Kennedy: Tatiana Schlossberg, nipote di JFK, muore a 35 anni - Tatiana Schlossberg, figlia di Caroline Kennedy e nipote di JFK, è morta martedì 30 dicembre dopo una drammatica battaglia contro la leucemia mieloide ... iodonna.it

La «maledizione» dei Kennedy: è morta Tatiana Schlossberg, la nipote di Jfk aveva 35 anni - Tatiana Schlossberg, giornalista e nipote dell’ex presidente statunitense John F. ilsole24ore.com

È morta Tatiana Schlossberg, nipote di JFK: aveva 35 anni e una rara malattia - Ben distante dai riflettori, la giovane Tatiana ha lottato per il pianeta. dilei.it

La maledizione dei Kennedy: è morta Tatiana, nipote 35enne di JFK https://gazzettadelsud.it/p=2150335 - facebook.com facebook

Nuovo doloroso lutto per i Kennedy, colpiti da quella che è stata definita una 'maledizione'. Tatiana Schlossberg, figlia 35enne di Caroline, nipote di Jfk, è morta. A maggio, dopo la nascita della sua secondogenita, la diagnosi di una grave forma di leucemia x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.