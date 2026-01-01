La madre di un 16enne disperata | Mio figlio a Crans-Montana aiutatemi a ritrovarlo Nessuno sa niente
Una madre disperata chiede aiuto per ritrovare il figlio di 16 anni scomparso a Crans-Montana. Nonostante le ricerche e le chiamate agli ospedali, nessuno ha fornito informazioni utili. La situazione resta critica e il timore è che il giovane possa essere in condizioni di rischio. Qualsiasi dettaglio è importante per aiutare questa famiglia a ritrovarlo e garantire la sua sicurezza.
«Stiamo chiamando tutti gli ospedali, ma nessuno sa niente, anche perché chi arriva è in pessime condizioni. Aiutatemi a ritrovare mio figlio». E' l'appello di Carla Masiello, di Bologna, per cercare il figlio Giovanni Tamburi, 16 anni, disperso a Crans-Montana. Le parole sono rilanciate da Repubblica. Il ragazzo si trovava in Svizzera col padre. Era uscito con degli amici e sono andati a Le Constellation.. 🔗 Leggi su Feedpress.me
