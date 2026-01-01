La ketotombola di Terni | premi in droga per i partecipanti Arrestato lo spacciatore

A Terni, i carabinieri hanno scoperto e interrotto una singolare attività illegale: una “ketotombola” in cui i premi erano droga. L'operazione ha portato all'arresto di un uomo di 38 anni residente in città. L'iniziativa, altamente rischiosa e illegale, evidenzia le problematiche legate al traffico di sostanze stupefacenti e alla criminalità organizzata nel territorio.

Una singolare iniziativa illegale, una tombola con premi a base di droga, è stata scoperta e interrotta dai carabinieri a Terni, dove un 38enne residente in città è stato arrestato. L'uomo è stato fermato in centro storico subito dopo essere sceso da un taxi: durante il controllo i militari hanno trovato in suo possesso cinque pacchetti di carta, preparati come se fossero premi, riconducibili a quella che gli investigatori hanno definito una "ketotombola". Dagli accertamenti è emerso che i pacchetti contenevano sostanze stupefacenti, suddivise in base alle diverse vincite del gioco. Per l'ambo erano previste due dosi: una di ketamina di poco superiore al mezzo grammo e una di cocaina di circa un quarto di grammo.

