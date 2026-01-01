A quattro anni dalla sua uscita cinematografica, “La Furia di un Uomo – Wrath of Man” con Jason Statham si conferma tra i titoli più visti su Netflix, dominando la top 10. Il film, diretto da Guy Ritchie, continua a riscuotere interesse per la sua narrazione intensa e l’interpretazione del protagonista, mantenendo un ruolo di rilievo nel panorama delle piattaforme di streaming.

Il binomio Jason Statham e Guy Ritchie colpisce ancora. A quattro anni dal debutto nelle sale, “La Furia di un Uomo – Wrath of Man” (conosciuto in Italia come La furia di un uomo ) è diventato ufficialmente un successo globale su Netflix. Nonostante il tempo trascorso, il film ha scalato le classifiche della piattaforma, dimostrando come i grandi action thriller non passino mai di moda. Un successo da 5 milioni di visualizzazioni. Dimenticate i numeri modesti del botteghino cinematografico (dove il film incassò circa 104 milioni di dollari a fronte di un budget di 40). Nella sua prima settimana di debutto su Netflix, La Furia di un Uomo – Wrath of Man ha totalizzato quasi 5 milioni di visualizzazioni, piazzandosi stabilmente all’ottavo posto della Top 10 globale e raggiungendo picchi fino alla sesta posizione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

© Nerdpool.it - La Furia di un Uomo – Wrath of Man: a 4 anni dall’uscita il thriller con Jason Statham domina la top 10 di Netflix

Leggi anche: Jason Statham e Guy Ritchie annunciano ufficialmente la loro prossima collaborazione in un thriller d’azione!

Leggi anche: Police thriller intenso e oscuro conquista il top 10 di Netflix

La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online.

La Furia di un Uomo - Wrath of Man - Wrath of Man, film diretto da Guy Ritchie, è un revenge movie incentrato sulla figura di H (Jason Statham), un misterioso personaggio che lavora in una società di camion blindati ... comingsoon.it

La furia di un uomo - Wrath of man - La Fortico Securities, un'impresa che si occupa di sicurezza e portavalori, subisce una rapina mortale a danno di una delle loro auto blindate. movieplayer.it

La Furia di un Uomo - Wrath of Man streaming - Per ogni piattaforma troverai la disponibilità dello streaming di La Furia di un Uomo - comingsoon.it

l 18 luglio 2019 il Kyoto Animation Studio, tempio della creatività mondiale, viene travolto dalla furia cieca di un solo uomo. Shinjii Aoba trasforma la magia dell'animazione nel peggior incubo del Giappone moderno. Elisa True Crime ne parla nella nuova punt - facebook.com facebook