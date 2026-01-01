La Furia di un Uomo – Wrath of Man | a 4 anni dall’uscita il thriller con Jason Statham domina la top 10 di Netflix

A quattro anni dalla sua uscita cinematografica, “La Furia di un Uomo – Wrath of Man” con Jason Statham si conferma tra i titoli più visti su Netflix, dominando la top 10. Il film, diretto da Guy Ritchie, continua a riscuotere interesse per la sua narrazione intensa e l’interpretazione del protagonista, mantenendo un ruolo di rilievo nel panorama delle piattaforme di streaming.

Il binomio Jason Statham e Guy Ritchie colpisce ancora. A quattro anni dal debutto nelle sale, “La Furia di un Uomo – Wrath of Man” (conosciuto in Italia come La furia di un uomo ) è diventato ufficialmente un successo globale su Netflix. Nonostante il tempo trascorso, il film ha scalato le classifiche della piattaforma, dimostrando come i grandi action thriller non passino mai di moda. Un successo da 5 milioni di visualizzazioni. Dimenticate i numeri modesti del botteghino cinematografico (dove il film incassò circa 104 milioni di dollari a fronte di un budget di 40). Nella sua prima settimana di debutto su Netflix, La Furia di un Uomo – Wrath of Man ha totalizzato quasi 5 milioni di visualizzazioni, piazzandosi stabilmente all’ottavo posto della Top 10 globale e raggiungendo picchi fino alla sesta posizione. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

