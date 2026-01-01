La fortuna sfacciata del Sudan, agli ottavi di Coppa d'Africa senza aver mai segnato veramente un gol.

Il Sudan si è qualificato agli ottavi di finale della Coppa d’Africa grazie a un episodio fortuito, un'autorete che ha deciso la partita contro la Guinea Equatoriale. I

I "Coccodrilli del Nilo" devono tutto all'autorete che ha regalato loro la vittoria nella sfida con la Guinea Equatoriale. La qualificazione è arrivata come migliore terza e con una differenza reti di -4. 🔗 Leggi su Fanpage.it

