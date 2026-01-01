La Finlandia ha sequestrato una nave | avrebbe danneggiato un cavo sottomarino delle telecomunicazioni

Le autorità finlandesi hanno sequestrato una nave sospettata di aver danneggiato un cavo sottomarino delle telecomunicazioni tra Helsinki e Tallin. L'incidente potrebbe aver influenzato le comunicazioni tra i due paesi, sollevando questioni sulla sicurezza delle infrastrutture critiche nel Mar Baltico. Le indagini sono in corso per chiarire le circostanze e le eventuali responsabilità dell'evento.

Le autorità della Finlandia hanno messo sotto sequestro una nave; il sospetto è che questa abbia danneggiato un cavo sottomarino delle telecomunicazioni tra Helsinki e Tallin, la capitale dell' Estonia. Il nome dell'imbarcazione è Fitburg, batte bandiera di Saint Vincent e Grenadine, un piccolo Paese nei Caraibi. Attualmente è ormeggiata nel porto di Porkkala, vicino alla capitale finlandese. La Finlandia sequestra una nave che ha danneggiato un cavo: incidente o sabotaggio?. A gestire il cavo è la compagnia di telecomunicazioni finlandese Elisa; è stata proprio la società ad avvisare che il danno sarebbe avvenuto in una porzione di mare di esclusiva competenza estone.

