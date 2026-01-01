la fiaccola olimpica lascia la puglia fra le tappe di oggi trani e foggia

La fiaccola olimpica lascia la Puglia, attraversando oggi Trani e Foggia, dopo aver passato il capodanno a Bari. L’immagine mostra Monopoli, catturata dal video di Giovanni Barnaba. Con il cambio di anno, la torcia con la fiamma olimpica si avvicina alla conclusione del suo percorso pugliese, segnando l’ultima tappa regionale prima di proseguire verso altre destinazioni.

L'immagine si riferisce a Monopoli ieri. È tratta dal video di Giovanni Barnaba. Trascorso il cambio di anno a Bari, la torcia con la fiamma olimpica svolge oggi la sua ultima tappa pugliese. Fra le città toccate Trani e Foggia e nel capoluogo dauno, tra i tedofori, l'olimpionico di scherma Luigi Samele.

