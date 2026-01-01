La drammatica voce da Crans-Montana | Ci sono ragazzi giovanissimi che non si trovano

A Crans-Montana, un evento inaspettato ha scosso la comunità, lasciando incertezza tra i residenti. Dalia Gubbay, residentessa milanese, ricorda come in trent’anni nulla di simile si fosse verificato. La sua voce, ancora colma di shock, testimonia la gravità della situazione e la preoccupazione crescente tra i giovani e le famiglie locali.

« In trent’anni qui non era mai successo nulla di simile ». La voce di Dalia Gubbay, milanese, classe 1967, è ancora segnata dallo choc. A Crans-Montana ha una casa da quasi tre decenni e ha sempre trascorso lì le festività con la famiglia. Anche per il Capodanno 2026 era così: marito, sei figli, nuore, parenti. Poi, nella notte, la tragedia. A pochi metri dal locale “Le Constellation”, devastato da un incendio con esplosione che ha provocato almeno 40 morti e oltre cento feriti, si trovava uno dei suoi figli, Samuel, con la moglie. Da ore, intanto, numerose famiglie italiane sono in contatto con la Farnesina, nel tentativo di rintracciare figli e parenti di cui non si hanno notizie. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

