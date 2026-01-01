La Danimarca abolisce la consegna delle lettere dopo 400 anni | succederà anche in Italia?

La Danimarca ha annunciato l’interruzione della consegna delle lettere cartacee dopo più di 400 anni, diventando il primo paese a farlo. Questa scelta riflette un cambiamento nel modo di comunicare e nell’utilizzo dei mezzi digitali. In Italia, si ipotizza un simile passaggio in futuro? Analizziamo le implicazioni di questa decisione e le possibili evoluzioni del servizio postale.

Dopo oltre quattro secoli di onorato servizio, la Danimarca ha deciso di archiviare definitivamente le lettere cartacee, diventando la prima nazione al mondo a cancellare la distribuzione della posta ordinaria a domicilio. Questo passaggio epocale è stato sancito dalla consegna dell'ultima missiva da parte di PostNord, l'operatore nazionale, che chiude così un'era iniziata nel lontano Seicento. Il motivo dietro questa scelta radicale è puramente pratico: la società danese è tra le più tecnologizzate del pianeta. Ormai quasi ogni comunicazione ufficiale, dalle bollette ai documenti governativi, viaggia esclusivamente via web.

