La Corri Forrest scalda i muscoli | al via la nuova stagione della squadra che unisce sport e solidarietà

La Corri Forrest riapre la propria stagione, rinnovando l’impegno di unire sport e solidarietà. La squadra di runner, promuovendo uno stile di vita attivo e consapevole, si prepara a nuove sfide con l’obiettivo di sostenere cause sociali. Unendo passione per la corsa e senso di comunità, questa iniziativa continua a rappresentare un’occasione per migliorare se stessi e contribuire al benessere collettivo.

Correre fa bene. Farlo per gli altri, ancora di più. L'associazione sportiva dilettantistica Corri Forrest annuncia la ripartenza della propria squadra di runner per la nuova stagione sportiva. Anche nel 2026 il gruppo sportivo confermerà la sua vocazione solidale: tutti i ricavati delle.

