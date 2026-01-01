La Bulgaria nell’euro il G20 di Miami e gli Usa che festeggiano 250 anni | tutti gli eventi del 2026

Il 2026 si presenta come un anno di importanti eventi a livello globale, tra cui l’ingresso della Bulgaria nell’eurozona, le celebrazioni per il 250° anniversario degli Stati Uniti e i principali vertici internazionali come il G20 a Miami. Questi momenti segnano svolte politiche, economiche e diplomatiche, riflettendo le sfide e le opportunità che caratterizzeranno il panorama mondiale nel prossimo futuro.

La Bulgaria entra nell'Euro oggi, 1 gennaio 2026, tra incertezze e speranze. Metà dei cittadini è contraria, i sostenitori: 'Darà impulso all'economia' #ANSA x.com

Lagarde fa gli auguri alla Bulgaria nell'Euro: brinderò con vino bulgaro - facebook.com facebook

