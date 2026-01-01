La Bulgaria nell’euro il G20 di Miami e gli Usa che festeggiano 250 anni | tutti gli eventi del 2026

Il 2026 si presenta come un anno di importanti eventi a livello globale, tra cui l’ingresso della Bulgaria nell’eurozona, le celebrazioni per il 250° anniversario degli Stati Uniti e i principali vertici internazionali come il G20 a Miami. Questi momenti segnano svolte politiche, economiche e diplomatiche, riflettendo le sfide e le opportunità che caratterizzeranno il panorama mondiale nel prossimo futuro.

(Adnkronos) – Il 2026 si prospetta come uno snodo cruciale della politica globale. Tra la scadenza del trattato New Start, l’ingresso della Bulgaria nell’eurozona, le celebrazioni del 250° anniversario degli Stati Uniti, elezioni decisive in Europa, America Latina, Africa e Asia, e grandi vertici multilaterali (Nato ad Ankara, G20 al Trump National Doral, Cop31 ad . Nessun post correlato. 🔗 Leggi su Webmagazine24.itImmagine generica

