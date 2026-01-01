La bandiera della Bulgaria sul Palazzo della Bce a Francoforte per l' ingresso nell' Euro

Il 1° gennaio 2026 segna l’ingresso ufficiale della Bulgaria nell’area euro. Per commemorare questo evento, il Palazzo della BCE a Francoforte sarà illuminato, simbolo della collaborazione e dell’integrazione europea. L’adozione dell’euro rappresenta un passo importante per il paese, rafforzando i rapporti economici e politici con gli altri Stati membri. Questo cambiamento riflette l’impegno della Bulgaria verso un’Europa più unita e stabile.

(Agenzia Vista) Francoforte, 01 gennaio 2026 "Tra poche ore, la Bulgaria adotterà l'euro. Per celebrare questo momento speciale, illumineremo la nostra sede principale a Francoforte. Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla Bulgaria nella famiglia dell'euro". Il messaggio di Christine Lagarde sui social per l'ingresso nell'Euro della Bulgaria.

Il saluto della BCE alla Bulgaria nell'Euro: illuminata la sede a Francoforte - La Banca Centrale Europea illuminerà la sua sede principale a Francoforte, in Germania, per 11 giorni per celebrare l'ingresso della Bulgaria nell'eurozona a partire dal 1° gennaio. repubblica.it

