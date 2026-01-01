La bandiera della Bulgaria sul Palazzo della Bce a Francoforte per l' ingresso nell' Euro – Il video

Il video mostra la bandiera della Bulgaria che sventola sul Palazzo della Bce a Francoforte in occasione dell’ingresso ufficiale dell’euro nel paese, previsto per il 1° gennaio 2026. Questo evento segna un passo importante nell'integrazione economica europea, con la sede della Banca centrale europea che si illumina in segno di riconoscimento. Un momento simbolico che sottolinea l’ingresso della Bulgaria nell’area euro e il rafforzamento della cooperazione tra gli stati membri.

(Agenzia Vista) Francoforte, 01 gennaio 2026 "Tra poche ore, la Bulgaria adotterà l'euro. Per celebrare questo momento speciale, illumineremo la nostra sede principale a Francoforte. Siamo entusiasti di dare il benvenuto alla Bulgaria nella famiglia dell'euro". Il messaggio di Christine Lagarde sui social per l'ingresso nell'Euro della Bulgaria. Christine Lagarde Fonte: Agenzia Vista Alexander Jakhnagiev L'articolo proviene da Open. 🔗 Leggi su Open.onlineImmagine generica

