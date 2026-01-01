KPop Demon Hunters | come la Sony ha perso uno dei più grandi successi del 2025

Nel 2025, KPop Demon Hunters si è distinto come uno dei titoli più discussi dell’anno, grazie al successo ottenuto in streaming su Netflix. Questo film d’animazione, distribuito senza particolare clamore, ha attirato l’attenzione del pubblico e degli addetti ai lavori, sfidando le tradizionali metriche di valutazione cinematografica. La scelta di Netflix di proporre una versione “sing-along” in sala ha rappresentato un episodio unico nel suo genere, suscitando riflessioni sulla distribuzione e il successo nel panorama

Di solito, quando si valuta il miglior film dell’anno, si guarda agli incassi al botteghino. Il 2025, però, fa eccezione, grazie al successo di KPop Demon Hunters: un film d’animazione distribuito in streaming su Netflix che ha avuto un’uscita cinematografica solo perché il colosso dello streaming ha deciso di portare in sala una versione “sing-along”. In poco più di cinque giorni, il film ha incassato 24,6 milioni di dollari, una cifra che rappresenta puro profitto per Netflix, considerando che il titolo non era stato inizialmente pensato per il grande schermo. Per la prima volta nella sua storia, Netflix ha conquistato il primo posto al box office nordamericano. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

