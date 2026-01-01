Killers of the Flower Moon | tutto quello che c’è da sapere sul film

Killers of the Flower Moon: trama, cast e streaming del film. Questa sera, giovedì 1 gennaio 2026, alle ore 21,20 su Rai 3 va in onda Killers of the Flower Moon, film del 2023 diretto da Martin Scorsese. La pellicola ha come protagonisti Leonardo DiCaprio, Robert De Niro, Lily Gladstone e Jesse Plemons ed è l'adattamento cinematografico del saggio Gli assassini della terra rossa, scritto da David Grann, a sua volta tratto da fatti realmente accaduti. Ma vediamo insieme tutte le informazioni nel dettaglio. Trama. Fairfax, Oklahoma, inizio Novecento. I membri della Nazione Osage, una tribù di nativi americani, scoprono che sotto le loro terre si trova un grande giacimento di petrolio.

“Killers of the Flower Moon” è una storia vera? La strage che ha ispirato il film - Scopri se "Killers of the Flower Moon" è una storia vera oppure no: tutti i dettagli sui fatti che hanno ispirato il celebre film del 2023 diretto da Martin Scorsese e con Leonardo DiCaprio. tag24.it

"Killers of the Flower Moon", come finisce e dov'è stato girato il film con Leonardo DiCaprio e Robert De Niro - “Killers of the Flower Moon” è il famoso film del 2023 diretto da Martin Scorsese, tratto dal saggio “Gli assassini della terra ... tag24.it

Indian for Handsome Devil | Killers of the Flower Moon (2023) ??? #grandpadadra

Rai3. . #PrimaVisione - Alle 21.20 "Killers of the Flower Moon" di Martin Scorsese con Leonardo Di Caprio, Robert De Niro, Lily Gladstone, Jesse Plemons, John Lithgow | Ai primi del Novecento, in Oklahoma, una tribù di nativi, gli Osage, scopre il petrolio nel - facebook.com facebook

