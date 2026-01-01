Kiko Nalli Ex Di Tina Cipollari | Che Fine Ha Fatto?

Kikò Nalli, noto per la sua esperienza televisiva e il ruolo di marito di Tina Cipollari, ha intrapreso un percorso di rinnovamento professionale nel settore dei saloni di bellezza. Dopo aver lasciato il mondo dello spettacolo, si dedica ora alla cura e al trattamento dei clienti, ricostruendo una carriera più discreta ma stabile nel settore estetico. Ecco cosa è cambiato nella sua vita e quali sono le sue attuali attività.

Dal successo in TV alla rinascita nei saloni di bellezza: la nuova vita lontana dai riflettori di Kikò Nalli, l'ex marito di Tina Cipollari. Un tempo presenza fissa nei salotti televisivi, oggi Kikò Nalli – all'anagrafe Ilio Cristian Maria Nalli – ha scelto un profilo decisamente più basso. Il suo nome è tornato a far rumore ogni tanto, soprattutto per via del legame con Tina Cipollari, ma molti si chiedono: che fine ha fatto davvero Kikò? Partito da Sabaudia con le forbici in mano e la testa piena di sogni, Kikò si è fatto strada nel mondo dell'hairstyling già in giovanissima età. Non un improvvisato: il suo talento era noto già prima che le luci della ribalta lo illuminassero.

