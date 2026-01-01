Kherson 24 persone uccise da droni ucraini
Nella regione di Kherson, sulla costa del Mar Nero, tre droni ucraini hanno colpito un caffè e un hotel a Khorly, provocando la morte di 24 persone. L’attacco si inserisce nel contesto delle tensioni e dei conflitti che coinvolgono la zona, evidenziando la complessità della situazione nella regione.
Tre UAV ucraini hanno colpito un caffè e un hotel a Khorly, sulla costa del Mar Nero nella regione di Kherson. 🔗 Leggi su Imolaoggi.it
