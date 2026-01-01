Kherson 24 persone uccise da droni ucraini

Nella regione di Kherson, sulla costa del Mar Nero, tre droni ucraini hanno colpito un caffè e un hotel a Khorly, provocando la morte di 24 persone. L’attacco si inserisce nel contesto delle tensioni e dei conflitti che coinvolgono la zona, evidenziando la complessità della situazione nella regione.

Guerra, attacco dell'Ucraina con droni a un bar e un hotel, bilancio pesantissimo: 24 morti e 50 feriti - Il governatore della regione di Kherson, Vladimir Saldo, ha dichiarato sul suo canale Telegram che almeno 24 persone sono state uccise e 50 ferite a seguito di un attacco dell'Ucraina con droni a un b ... affaritaliani.it

Media russi, drone ucraino su hotel nel Kherson, almeno 24 morti - Almeno 24 persone sono state uccise e oltre 50 sono rimaste ferite in un attacco con drone a un bar e un hotel nella ... notizie.tiscali.it

Ragazzi bruciati a morte, un soldato russo raccoglie i corpi dei commilitoni lasciati sotto la ...

Attacchi di droni anche nella notte di Capodanno tra russi e ucraini. Secondo media di Mosca, un drone di Kiev ha colpito un hotel a Kherson uccidendo almeno 24 persone - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.