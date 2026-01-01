Kapustin è vivo | intelligence ucraina beffa Mosca e incassa i 500mila dollari destinati al suo assassinio

L'intelligence ucraina ha confermato che Denis Kapustin, noto come White Rex e comandante del Corpo dei Volontari Russi, è ancora in vita. La notizia arriva dopo che Mosca aveva annunciato il suo presunto assassinio, per il quale erano stati offerti 500mila dollari. Questa vicenda evidenzia le complesse dinamiche del conflitto e l'importanza delle fonti di informazione nel contesto attuale.

La sopravvivenza del leader del corpo volontario russo secondo l'intelligence ucraina - La notizia della sopravvivenza di Kapustin è giunta in un momento critico, soprattutto dopo che i rapporti russi avevano annunciato la sua morte a causa di un attacco aereo nella regione di ... notizie.it

Una volta tanto i latrati dalle paludi degli amici Z-propagandoni dicevano il vero: Kapustin è vivo e sta bene. L'attentato è stato simulato per sventarne uno vero. Tanto meglio così. x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.