Kapustin è vivo | intelligence ucraina beffa Mosca e incassa i 500mila dollari destinati al suo assassinio
L'intelligence ucraina ha confermato che Denis Kapustin, noto come White Rex e comandante del Corpo dei Volontari Russi, è ancora in vita. La notizia arriva dopo che Mosca aveva annunciato il suo presunto assassinio, per il quale erano stati offerti 500mila dollari. Questa vicenda evidenzia le complesse dinamiche del conflitto e l'importanza delle fonti di informazione nel contesto attuale.
(Adnkronos) – Denis Kapustin, noto come White Rex e comandante del Corpo dei Volontari Russi (RVC), è vivo. A confermarlo è la Direzione principale dell’intelligence del Ministero della Difesa ucraino, che ha svelato il fallimento di un’operazione dei servizi segreti russi volta alla sua eliminazione. Secondo Kiev, l’intelligence militare ucraina è riuscita a superare in astuzia . 🔗 Leggi su Periodicodaily.com
