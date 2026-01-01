La Juventus Under 17 si prepara al 2026 con l’obiettivo di confermare il primo posto e proseguire nel percorso di crescita, focalizzandosi sui talenti classe 2009. La squadra di Grauso mira a mantenere un livello competitivo a livello nazionale, puntando su un percorso di sviluppo che possa portare a ulteriori successi e al sogno chiamato Bis. Un anno di consolidamento e miglioramento per la formazione giovanile bianconera.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 17, le aspettative sulla squadra di Grauso in vista del nuovo anno: confermarsi fra le migliori a livello nazionale è l’obiettivo dichiarato, ulteriori step di crescita per il salto di qualità. Gli aggiornamenti sui classe 2009. La vittoria schiacciante della Juventus Under 17 nel derby contro il Torino ha dato un forte segnale alle concorrenti, una dimostrazione di forza straordinaria per il gruppo dei classe 2009 guidato da mister Grauso. Primo posto in classifica, un attacco devastante e una difesa granitica. L’imbattibilità mantenuta nel girone di andata deve però far mantenere i piedi per terra ai giovani bianconeri, la seconda parte di stagione chiarirà la volontà di confermarsi ai più alti livelli nazionali. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Juventus Under 17, cosa aspettarsi per il 2026: la conferma del primo posto e quel sogno chiamato Bis. Il focus sui classe 2009

Leggi anche: Juventus Under 16, la matematica conferma il primo posto al giro di boa: la Samp è l’ultimo ostacolo. Il focus

Leggi anche: La Juventus ha il nuovo Leao in casa: il classe 2009 che ha brillato al Mondiale Under 17

La notizia è affiancata da contenuti informativi e social collegati all’argomento.

Giovanili Nazionali. Le formazioni imbattute in questa prima parte di stagione; U20 | Atalanta-Juventus | La partita; Pisa-Juventus LIVE; Ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: si riparte sabato 17 gennaio da Parma-Milan.

C'è una Juventus che vince: l'Under 17 è ancora imbattuta in campionato - In una stagione nella quale la prima squadra sta facendo un po' di fatica a trovare il giusto cammino in campionato ed in Champions League, c'è una Juventus che sta regalando ... tuttojuve.com