Juventus Under 15 cosa aspettarsi dal 2026 | mantenere il passo con le prime della classe col Pisa per la rimonta Il focus completo

La Juventus Under 15 si prepara al 2026 con l’obiettivo di mantenere il ritmo delle squadre leader, con particolare attenzione al confronto con il Pisa per una possibile rimonta. Dopo una sola sconfitta stagionale, i giovani bianconeri del 2011, guidati da Pecorari, puntano a consolidare la posizione e a migliorare nel prosieguo della stagione, mantenendo un approccio equilibrato e focalizzato sui progressi individuali e collettivi.

di Fabio Zaccaria Juventus Under 15, una sola sconfitta non rovina i piani di Pecorari: i classe 2011 bianconeri cercano la svolta per la seconda metà di stagione. Ecco cosa aspettarsi da Nobile e compagni per il girone di ritorno. Gli aggiornamenti. Grazie alla vittoria casalinga contro la Sampdoria, i bianconeri della Juventus Under 15 sono saliti a quota 27 punti, quarta posizione in classifica ma una partita in meno rispetto alle altre contendenti nel girone: da recuperare la trasferta con il Pisa. Una sola sconfitta per i ragazzi di Pecorari nel girone di andata, qualche pareggio di troppo ma ben 8 vittorie in 12 partite come analizzato nel recap di fine anno. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juventus Under 15, cosa aspettarsi dal 2026: mantenere il passo con le prime della classe, col Pisa per la rimonta. Il focus completo Leggi anche: Juventus Under 17, cosa aspettarsi per il 2026: la conferma del primo posto e quel sogno chiamato Bis. Il focus sui classe 2009 Leggi anche: Chi è Duka, dal Principino all’ingegnere del centrocampo della Juventus Under 15: il focus sul classe 2011 ex Padova, alla prima stagione in bianconero La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. ADB: tutti i risultati della settimana! 15-21 dicembre 2025; Under 15 Serie A-B – Risultati 13° giornata e classifiche aggiornate; Migliori marcatori U21 con la Juve: Yildiz eguaglia una leggenda; Ufficiali date e orari delle prime tre giornate del 2026: si riparte sabato 17 gennaio da Parma-Milan. Juventus Sampdoria Under 15 LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca - Juventus Sampdoria Under 15: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca live del match, valido per la tredicesima giornata di campionato 2025/26 (inviato all’Ale&Ricky di Vinovo) – La Juventus U ... juventusnews24.com

Settore giovanile Sampdoria, doppio confronto amaro con la Juventus: perdono U 15 e U 16 - Settore giovanile Sampdoria, nel corso della giornata odierna le under dei blucerchiati hanno sfidato a Torino quelle della Juventus Nel fine settimana si è consumato un doppio confronto dal sapore im ... sampnews24.com

Juventus U23, che gol di Faticanti! Perla su punizione al 90'. VIDEO - Una prodezza di Giacomo Faticanti al 90' evita alla Juventus Under 23 la sconfitta a Gubbio nel match valido per la 14^ giornata del girone B di Serie C. sport.sky.it

Cosa aspettarsi dal 2026 della #Juventus #Under17 Il focus completo x.com

E' il momento di tirare le somme per la #JuventusUnder16 di #Gridel. Bianconeri sempre vittoriosi in questo campionato, miglior attacco e difesa. #Pipitó e #Pamé straordinari, gruppo solidissimo. LEGGI TUTTE LE NOTIZIE SU JUVENTUSNEWS24 #J - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.