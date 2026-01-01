Juventus possibile scambio Nkunku – Gatti col Milan

La Juventus e il Milan sono al centro di trattative che coinvolgono possibili scambi di giocatori. Secondo quanto riportato da La Repubblica, tra le ipotesi in fase di valutazione ci sarebbe uno scambio tra Gatti e Nkunku. La situazione rimane in fase di sviluppo, con entrambe le società che monitorano attentamente le opportunità di mercato.

Lo scambio Nkunku – Gatti La Repbblica riporta di una possibile ipotesi di scambio tra Juventus e Milan, che starebbero ragionando su uno scambio tra Gatti e Nkunku. Il difensore ha una valutazione di 20M€, mentre ai rossoneri servono 35M€ per evitare una minusvalenza dalla cessione dell’attaccante. L’attaccante francese è L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

