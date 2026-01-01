Juventus possibile scambio Nkunku – Gatti col Milan

La Juventus e il Milan sono al centro di trattative che coinvolgono possibili scambi di giocatori. Secondo quanto riportato da La Repubblica, tra le ipotesi in fase di valutazione ci sarebbe uno scambio tra Gatti e Nkunku. La situazione rimane in fase di sviluppo, con entrambe le società che monitorano attentamente le opportunità di mercato.

Lo scambio Nkunku – Gatti La Repbblica riporta di una possibile ipotesi di scambio tra Juventus e Milan, che starebbero ragionando su uno scambio tra Gatti e Nkunku. Il difensore ha una valutazione di 20M€, mentre ai rossoneri servono 35M€ per evitare una minusvalenza dalla cessione dell'attaccante.

Scambio Gatti-Nkunku: ipotesi ancora viva, ma bisogna trovare la quadra sul conguaglio da versare al Milan. Vlahovic tra Italia e Spagna - Sul fronte offensivo il Milan è alle prese con il “caso Nkunku”. tuttojuve.com

La Juventus ha sondato un'ipotesi di scambio con il Milan - Stando a quanto riportato dai colleghi de La Repubblica, per il prossimo calciomercato invernale la Juventus avrebbe sondato un'ipotesi di scambio con il Milan. milannews.it

La Juventus ha sondato un'ipotesi di scambio con il Milan

