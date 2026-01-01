juventus no al ritorno di cancelo

La Juventus ha deciso di non proseguire con la trattativa per il ritorno di João Cancelo, come confermato da fonti come Fabrizio Romano e Matteo Moretto. La società ha valutato attentamente la situazione, ma al momento non sono stati presi ulteriori provvedimenti in questa direzione. La scelta riflette le strategie e le valutazioni interne del club, mantenendo un approccio prudente e mirato alle esigenze della squadra.

Il no della Juventus In base a quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto su Youtube, la Juventus ha stoppato la trattativa per il ritorno di Cancelo in bianconero. Nonostante l’intervento dell’agente Jorge Mendes nella trattativa con la Juventus,il club bianconero non ha voluto proseguire la trattativa. Invece l’Inter ha L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

