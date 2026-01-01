Juventus-Lecce sabato 03 gennaio 2026 ore 18 | 00 | formazioni ufficiali quote pronostici Bianconeri ampiamente favoriti

La sfida tra Juventus e Lecce, in programma sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18:00 all’Allianz Stadium, offre un’analisi delle formazioni ufficiali, quote e pronostici. I bianconeri, favoriti, cercano di consolidare la loro serie positiva, contando di raggiungere la quarta vittoria consecutiva in campionato e migliorare la propria posizione in classifica. Un appuntamento importante per entrambe le squadre in un momento cruciale della stagione.

La Juventus ospita il Lecce ad Allianz Stadium sabato e va a caccia della quarta vittoria di fila in campionato, nonché dell'ottava nelle ultime nove gare ufficiali. Dall'arrivo in panchina di mister Luciano Spalletti, la Vecchia Signora ha avuto una crescita netta e al momento è quinta in classifica, ma soltanto a 4 punti dalla.

Lecce, sabato in casa Juve. E scende in campo Corvino - Ostacolo alto per i giallorossi di di Francesco, chiamati quanto meno a rispondere sul piano caratteriale dopo il ko interno rimediato contro il Como.

