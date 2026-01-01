La partita tra Juventus e Lecce si disputa sabato 3 gennaio 2026 alle ore 18:00 all’Allianz Stadium. Analizziamo le formazioni, le quote e i pronostici di un incontro che vede i bianconeri favoriti per ottenere la quarta vittoria consecutiva in campionato. La Juventus, in ottima forma, cerca di consolidare la sua posizione in classifica, mentre il Lecce si presenta con l’obiettivo di sorprendere in trasferta.

La Juventus ospita il Lecce ad Allianz Stadium sabato e va a caccia della quarta vittoria di fila in campionato, nonché dell’ottava nelle ultime nove gare ufficiali. Dall’arrivo in panchina di mister Luciano Spalletti, la Vecchia Signora ha avuto una crescita netta e al momento è quinta in classifica, ma soltanto a 4 punti dalla . InfoBetting: Scommesse Sportive e Pronostici. 🔗 Leggi su Infobetting.com

© Infobetting.com - Juventus-Lecce (sabato 03 gennaio 2026 ore 18:00): formazioni, quote, pronostici. Bianconeri ampiamente favoriti

