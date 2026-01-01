La Juventus valuta un possibile ritorno di Joao Cancelo a gennaio, creando una sfida di mercato con l’Inter di Chivu. La trattativa, ancora in fase iniziale, potrebbe rappresentare un intervento strategico per entrambe le squadre, entrambe interessate ad arricchire le rispettive rose con un calciatore di esperienza e qualità. La questione rimane aperta, con sviluppi attesi nelle prossime settimane.

Colpo a sorpresa per la Juventus: possibile ritorno a gennaio. Inter di Chivu pronta al duello, tutti i dettagli Il nome di Joao Cancelo torna a scaldare il calciomercato italiano, diventando un obiettivo concreto per Inter e Juventus. Il terzino portoghese, già protagonista in nerazzurro nella stagione 201718, sta vivendo una frattura profonda con l’Al-Hilal. . 🔗 Leggi su Calcionews24.com

© Calcionews24.com - Juventus, idea shock per gennaio: un big può tornare a Torino. Sfida aperta con l’Inter di Chivu

Leggi anche: Mercato Juventus, clamorosa idea per gennaio: un top potrebbe far ritorno a Torino. Duello con l’Inter di Chivu: di chi si tratta

Leggi anche: Chivu lo rivuole a gennaio: può tornare all’Inter senza Inzaghi

Nella pagina sono presenti link, aggiornamenti e contenuti provenienti da più fonti e piattaforme.

Inter: c'è Muharemovic se parte De Vrij. Juve, idea Mandas se Perin va al Genoa; Roma su Raspadori: l’Atletico Madrid fissa il prezzo per gennaio; Juve mercato in uscita | da Perin a Joao Mario Adzic parte solo in prestito E spunta l’idea Gatti per il Milan; Lazio, pericolo Taty: il Flamengo punta forte su Castellanos; le cifre.

Juventus, idea Chiesa per gennaio: centrocampo e fascia destra restano le priorità di Spalletti - Juventus, idea Chiesa per gennaio: centrocampo e fascia destra restano le priorità di Spalletti La Juventus prepara il calciomercato di gennaio con pragmatismo e ... tuttojuve.com