Juventus Guido Rodriguez ha detto sì alla Juve

Guido Rodriguez, centrocampista del West Ham, avrebbe accettato l’offerta della Juventus. Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano e Matteo Moretto, il giocatore attende ora una conferma ufficiale da parte della società bianconera, che sta valutando i prossimi passi. La trattativa, ancora in fase di definizione, rappresenta un possibile aggiornamento nel mercato della Juventus.

