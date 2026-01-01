Juventus che guaio per l’ex Maresca | divorzio dal Chelsea

L’ex calciatore e attuale allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, ha annunciato la separazione dalla squadra londinese. La notizia segna l’inizio del 2026 con un cambiamento importante per il tecnico italiano, che ha guidato i blues nelle ultime stagioni. La decisione di interrompere il rapporto contrattuale apre nuovi scenari per il suo futuro nel calcio internazionale.

Maresca e la separazione dal Chelsea Il 2026 inizia con una notizia shock: l’ex calciatore bianconero e allenatore del Chelsea, Enzo Maresca, ha rotto con i blues. La fine di un matrimonio durato un anno e mezzo in cui l’allenatore italiano ha riportato i Blues in Champions League e a L'articolo proviene da Il Primato Nazionale. 🔗 Leggi su Ilprimatonazionale.it

