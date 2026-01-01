Juve Primavera cosa aspettarsi dal 2026 | un gruppo giovane alla ricerca di continuità con Padoin si può solo che migliorare Il focus

La Juve Primavera si prepara al 2026 con un gruppo principalmente giovane, orientato alla crescita e alla continuità. Sotto la guida di Padoin, la squadra mira a migliorare e a sviluppare i talenti emergenti. In questa prospettiva, il focus sarà sulla formazione e sull’affinamento delle capacità dei giovani, con l’obiettivo di consolidare una base solida per il futuro del settore giovanile bianconero.

di Fabio Zaccaria Juve Primavera, un 2026 ricco di successi e giovani talenti che crescono: ecco la previsione sulla squadra allenata da Padoin, cosa aspettarsi dai ragazzi bianconeri in vista del nuovo anno. Tutti gli aggiornamenti. La vittoria contro l’Atalanta in trasferta per 2-0 ha fornito una buona dose di fiducia alla Juve Primavera di mister Padoin. I ragazzi bianconeri hanno chiuso il 2025 al dodicesimo posto in classifica come raccontato nel recap stagionale, ma la zona playoff dista solo 3 punti, un traguardo facilmente raggiungibile grazie ad un po’ di continuità che è mancata nella prima parte di stagione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Primavera, cosa aspettarsi dal 2026: un gruppo giovane alla ricerca di continuità, con Padoin si può solo che migliorare. Il focus Leggi anche: Juve Primavera, mister Padoin non ha nessun dubbio: «Grande soddisfazione, gruppo solido». Focus spostato sul prossimo match in Norvegia Leggi anche: Pagelle Juve Cesena Primavera: notte fonda per i bianconeri. Male Padoin si salvano solo in tre – VOTI La pagina raccoglie notizie, link e post provenienti da testate e piattaforme online. VIDEO / Hojbjerg, Frattesi e un nome da sogno: Juve, cosa aspettarsi dal mercato di gennaio; Juve Primavera, cosa aspettarsi dal 2026 con Padoin; Un 2025 vincente. Ma cosa aspettarsi dal 2026 della Juventus Women?; Calciomercato Sassuolo LIVE oggi: rinnovi difficili, l'Inter non molla Muharemovic. Assemblea degli Azionisti Juve: cosa aspettarsi, il programma, il CdA, Comolli e Tether - L'ultima serata da direttore generale, poi Damien Comolli sarà il nuovo amministratore delegato della Juventus. tuttosport.com Diretta/ Verona Juventus Primavera (risultato finale 1-1): Akale risponde a Biggi! (14 dicembre 2025) - Diretta Verona Juventus Primavera streaming video tv: le due squadre vanno a caccia di playoff, scaligeri con due punti in più dei bianconeri. ilsussidiario.net

UN ANNO DI SPORT IN LOMBARDIA 29 APRILE: JUVE CAMPIONE D'ITALIA PRIMAVERA #femminile - facebook.com facebook

Ripartenza #JuvePrimavera Come sta andando e i talenti da tenere sotto osservazione x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.