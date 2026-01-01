Juve Lecce | Di Francesco ritrova due giocatori di rientro dalla Coppa D’Africa Ma ci sono nuovi assenti

Nel match tra Juventus e Lecce, mister Di Francesco può contare sul ritorno di due giocatori, rientrati dalla Coppa d’Africa. Tuttavia, ci sono anche nuove assenze che influenzeranno la formazione. La partita si presenta equilibrata e importante per entrambe le squadre in ottica classifica. Analizziamo le condizioni attuali delle due compagini e le possibili scelte dei tecnici in vista del calcio d’inizio.

Conceiçao recuperato e in vantaggio su Zhegrova per giocare dal 1'. David favorito nel ballottaggio con Openda. - Probabili Formazioni Serie A: scopri le probabili formazioni del prossimo turno di Serie A. gazzetta.it

Di Francesco senza vittorie contro Spalletti - L'allenatore del Lecce, squalificato per due turni dopo l'espulsione della partita col Como, ritrova l'ex tecnico della Nazionale ... calciolecce.it

Francisco #Conceicao è tornato in gruppo nell’allenamento di oggi Spalletti ritrova il portoghese per #JuveLecce @baridonmarco ARTICOLO COMPLETO NELLE STORIES - facebook.com facebook

Quando parla #Spalletti pre #JuveLecce L’orario ufficiale x.com

