Juve Lecce | Di Francesco ritrova due giocatori di rientro dalla Coppa D’Africa Ma ci sono nuovi assenti
Nel match tra Juventus e Lecce, mister Di Francesco può contare sul ritorno di due giocatori, rientrati dalla Coppa d’Africa. Tuttavia, ci sono anche nuove assenze che influenzeranno la formazione. La partita si presenta equilibrata e importante per entrambe le squadre in ottica classifica. Analizziamo le condizioni attuali delle due compagini e le possibili scelte dei tecnici in vista del calcio d’inizio.
a due giorni dal match dello Stadium. Il Lecce prosegue la propria marcia di avvicinamento alla delicata sfida di campionato contro la Juventus, in programma sabato pomeriggio all’Allianz Stadium. Nonostante la festività del primo gennaio, la squadra salentina non ha interrotto il proprio piano di lavoro per preparare al meglio l’anticipo della diciottesima giornata di Serie A. Attraverso i propri canali di comunicazione, la società ha diramato un aggiornamento dettagliato sulle condizioni della rosa a disposizione di mister Eusebio Di Francesco (squalificato). 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Lecce, pure Danilo Veiga in dubbio per la Juventus - Nel pomeriggio i giallorossi si sono allenati al Centro Sportivo di Martignano. trnews.it
Conceiçao recuperato e in vantaggio su Zhegrova per giocare dal 1'. David favorito nel ballottaggio con Openda. - Probabili Formazioni Serie A: scopri le probabili formazioni del prossimo turno di Serie A. gazzetta.it
Di Francesco senza vittorie contro Spalletti - L'allenatore del Lecce, squalificato per due turni dopo l'espulsione della partita col Como, ritrova l'ex tecnico della Nazionale ... calciolecce.it
Francisco #Conceicao è tornato in gruppo nell’allenamento di oggi Spalletti ritrova il portoghese per #JuveLecce @baridonmarco ARTICOLO COMPLETO NELLE STORIES - facebook.com facebook
Quando parla #Spalletti pre #JuveLecce L’orario ufficiale x.com
