José è il primo nato del 2026 a Treviglio il primo vagito a Bergamo è di André

A Treviglio, alle 2:14 del 2026, José è stato il primo neonato nato in Bergamasca, segnando l'inizio dell'anno. A Bergamo, invece, il primo vagito è stato quello di André. Due eventi che rappresentano l'inizio di una nuova vita e di un nuovo anno nella provincia, con i primi nati ufficiali del 2026.

Due fiocchi azzurri per i primi nati in Bergamasca. Il podio spetta a Josè nato alle 2.14 all'ospedale di Treviglio. Il primo vagito all'ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo è di Andrè Kadria che è nato alle 4.59. Il punto nascita dell'ospedale Papa Giovanni XXIII "Il punto nascita dell'ASST Papa Giovanni XXIII ha ricevuto a dicembre 2025 la conferma dai dati di Agenas – Agenzia Nazionale per i servizi sanitari Regionali, del quinto posto in Italia per numero di parti. In Regione Lombardia l'Ospedale di Bergamo si è confermato come secondo punto nascita, dopo il Policlinico di Milano. "Nel 2025 registriamo 3.

