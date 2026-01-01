José Angel è il primo nato del 2026 a Treviglio

José Angel Verdesoto Estrada è stato il primo bambino nato a Treviglio nel 2026. La nascita è stata comunicata dallo staff della Sala Parto, che ha condiviso un selfie dell’evento. Questa nascita segna l’inizio del nuovo anno nella comunità locale, rappresentando un momento di gioia e speranza per la città.

Treviglio. A darne la notizia, con un selfie direttamente dalla Sala Parto, è stato lo staff che ha assistito alla nascita: J osé Angel Verdesoto Estrada è il primo nato a Treviglio del 2026. È venuto alla luce alle ore 2.15, pesa 3.400 grammi ed è lungo 51 centimetri. La mamma, Rosas Sthefanny Estrada, casalinga peruviana, e il papà, Erick Michael Verdesoto Tinoco, ecuadoriano che lavora in un’azienda meccanica di Bariano, entrambi 28enni, sono residenti a Caravaggio. A casa José è atteso dal fratellino Ettore, di quasi tre anni, e dalla sorellina Ruby, di 5 anni. Il travaglio è stato breve, poco più di due ore: mamma Rosas era a termine e già nel pomeriggio di mercoledì aveva avuto le prime avvisaglie. 🔗 Leggi su Bergamonews.it

