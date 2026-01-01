Jordan è il primo nato nel 2026 la bella notizia 55 minuti dopo la mezzanotte Leonardo saluta il 2025

Il primo nato del 2026 a Rimini è Jordan, arrivato alle 00:55 all’ospedale Infermi, con un peso di 3,990 kg. La nascita di Jordan è stata la prima notizia dell’anno, a soli 55 minuti dalla mezzanotte. A pochi minuti di distanza, Leonardo ha salutato il 2025. La nascita di Jordan rappresenta un momento di gioia per la famiglia Gugnali Mair e per la comunità locale.

Il primo bimbo del 2026 e l’ultimo nato del 2025: ecco Jordan e Federico - 47 del 31 dicembre con la gioia di Federico, del peso di 3 chili e 385 grammi, figlio ... chiamamicitta.it

Benvenuto Jordan, il primo neonato della Romagna - All’ospedale Infermi di Rimini il primo vagito del nuovo anno è stato quello di Jordan, 3 chili e 990 grammi, nato alle ore 00:55 da genitori residenti a Misano Adriatico (mamma Valentina Gugnali e ... livingcesenatico.it

Lo Scrigno del Cinema. . Adonis Creed vs Viktor Drago (Il primo incontro) Michael B Jordan & Florian Munteanu (13 ottobre 1990) Creed II - facebook.com facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.