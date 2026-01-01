John Cena si pente dell’intro a sorpresa per AJ Styles | Dovevo chiedere il permesso non é da me

John Cena ha ammesso di aver commesso un errore nell’aver organizzato un’introduzione a sorpresa per AJ Styles senza consultare il team creativo della WWE. Il 17 volte campione del mondo ha riconosciuto di dover chiedere il permesso prima di realizzare un’entrata speciale, rammaricandosi per aver agito senza rispettare le procedure. Questo episodio sottolinea l’importanza della comunicazione interna e del rispetto delle regole nel mondo dello sport professionistico.

Il 17 volte campione del mondo ammette di aver sbagliato a non informare il team creativo della WWE sull’introduzione speciale che aveva preparato per il suo avversario L’omaggio segreto a Crown Jewel. Tra i match più apprezzati del farewell tour di John Cena c’è sicuramente quello contro AJ Styles a Crown Jewel, dove i due veterani hanno rinnovato la loro storica rivalità degli anni 2010 rendendo omaggio anche ad alcuni dei loro più grandi avversari. Per l’occasione, Cena aveva preparato di nascosto un’introduzione scritta speciale per “The Phenomenal One”, poi letta dall’annunciatrice Alicia Taylor. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net © Zonawrestling.net - John Cena si pente dell’intro a sorpresa per AJ Styles: “Dovevo chiedere il permesso, non é da me” Leggi anche: WWE: AJ Styles sapeva dell’introduzione speciale preparata da John Cena per lui? Leggi anche: Samoa Joe: “Essere citato da AJ Styles e John Cena è stato bellissimo” Di seguito sono raccolti articoli, fonti e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Oggi in edicola su L'Arena .it trovate una mia intervista dove si parla di John Cena , Hellas Verona FC e bovolone (ed ovviamente del mio impegno cinematografico del prossimo 2026 con Klodjo Production ) #Wrestling #hellasverona #Bovolone #sport #johnc - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.