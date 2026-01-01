Jessie Diggins si impone nell'inseguimento del Tour de Ski a Dobbiaco, consolidando la propria posizione come una delle atlete da seguire in vista della finale 2026. La sua prestazione avvicina la statunitense alla top 10, rafforzando le speranze di un risultato di rilievo nel circuito internazionale di sci di fondo.

Jessie Diggins conferma la propria candidatura a favorita numero uno per la vittoria del Tour de Ski 2026. Sua la prima gara del nuovo anno in quel di Dobbiaco: la 20 km a inseguimento a tecnica classica porta il suo nome. Del resto già partiva con 50 secondi di vantaggio sulla concorrenza, e l’odierna vittoria la conquista in in 52’14?8 senza mai un cedimento, aumentando ulteriormente il proprio vantaggio sull’intera concorrenza. Per il secondo posto diventa una lotta a due tra la svedese Moa Ilar e l’austriaca Teresa Stadlober, che terminano in questo ordine a 1’35?2 e 1’35?5 rispettivamente. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Jessie Diggins domina l’inseguimento del Tour de Ski a Dobbiaco. Ganz vicina alla top 10

Leggi anche: Jessie Diggins vince la 5 km a batterie del Tour de Ski a Dobbiaco. Caterina Ganz a un passo dalla top 10

Leggi anche: LIVE Tour de Ski, Mass start Dobbiaco 2025 in DIRETTA: Diggins vittoriosa, Ganz sfiora la top 10

Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati.

Sci di fondo: Jessie Diggins domina la 10 km di Les Rousses, Carl e Slind sul podio - Ancora un colpo battuto da Jessie Diggins nella 10 km a tecnica libera con partenza a intervalli di Les Rousses. oasport.it

Jessie Diggins stoica nella 20km di fondo: 2a al traguardo col viso sfregiato e una mano congelata - La campionessa statunitense di sci di fondo, Jessie Diggins, nella prova della 20km di marcia valida per la Coppa del Mondo è arrivata al traguardo seconda dopo uno strepitoso sprint. fanpage.it

Va a Jessie Diggins la "strana" 5 km di Dobbiaco. Caterina Ganz, bella performance x.com

Nella seconda giornata del Tour de Ski a Toblach è nuovamente Norvegia. Mattis Stenshagen prima vittoria in CdM in un podio tutto norvegese. Astrid Oeyre Slind precede l’austriaca Stadlober e l’americana Jessie Diggins.Oggi giorno di riposo prima della n - facebook.com facebook