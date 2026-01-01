Jannik Sinner schiaffo ai gufi | Vedo grandi insegnamenti

Jannik Sinner condivide sui social un video che ripercorre i momenti salienti di questa stagione, tra sfide e successi. Dalla squalifica per il caso Clostebol alla vittoria a Wimbledon contro Carlos Alcaraz, il tennista italiano offre una riflessione sui propri insegnamenti e sulla crescita personale, dimostrando determinazione e resilienza in un percorso ricco di insidie e trionfi.

Con un video pubblicato sui social Jannik Sinner ha ripercorso il suo straordinario di questa stagione piena di colpi di scena: dalla squalifica per il caso Clostebol alla vittoria di Wimbledon contro Carlos Alcaraz. Il campione altoatesino, in lingua inglese, ha spiegato che alcuni alti sono stati incredibili, alcuni bassi invece sono stati difficili da accettare. "Ma non guardo solo i risultati di quest'annata, vedo anche grandi insegnamenti - ha detto -. Voglio ringraziare tutto il team, la mia famiglia e tutti voi che mi avete sempre supportato. Significa tanto per me. Vi auguro un felice anno nuovo: festeggiatelo con le persone che amate. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it © Liberoquotidiano.it - Jannik Sinner, schiaffo ai gufi: "Vedo grandi insegnamenti" Leggi anche: Jannik Sinner, schiaffo ai criticoni: "Che Paese è l'Italia" Leggi anche: Giorgia Meloni, lo schiaffo dell'Istat ai gufi: "Massimo storico per l’occupazione" Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento. Jannik Sinner, cosa farà a Capodanno: filtrano voci clamorose | .it; Famiglia nel bosco, la mamma: Mia figlia mi dà pizzicotti, cosa significa questo gesto | .it; Mamma e figlia morte dopo il cenone: dall'autopsia la prima risposta | .it; Famiglia nel bosco, il papà rompe il silenzio: Mi resta una sola cosa da fare | .it. Sinner, che schiaffo dalla Francia: Alcaraz straccia Jannik per l’Equipe. Ma l’azzurro può rifarsi grazie all’ATP - L'Equipe ha premiato Alcaraz con il terzo posto tra i migliori atleti del 2025, mentre Sinner ha chiuso lontano al quinto posto. sport.virgilio.it

Sinner, Pietrangeli: «Il no alla Coppa Davis uno schiaffo al mondo sportivo italiano» - «L'importante è partire bene nel 2026 con l'Australian Open e una settimana in più di preparazione cambia. corriereadriatico.it

Pientrangeli e il rapporto con Sinner: «Jannik batterà tutti i record, non lo invidio. No alla Davis? Uno schiaffo allo sport» - Così Nicola Pietrangeli, leggenda del tennis italiano morto a 92 anni, commentava i successi di Jannik Sinner, attuale numero due al ... ilgazzettino.it

Jannik Sinner saluta il nuovo anno: “2025 con alti incredibili e bassi difficili da accettare”. Il video emozionale - x.com

Gracias. Con Lovely Jannik Sinner por siempre. - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.