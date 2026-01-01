Jannik Sinner saluta il nuovo anno | 2025 con alti incredibili e bassi difficili da accettare Il video emozionale

Jannik Sinner apre il 2025 con uno sguardo ai momenti di alti e bassi vissuti, sottolineando le sfide affrontate nell’ultimo anno. Il suo esordio stagionale è previsto per sabato 10 gennaio a Seoul, dove affronterà il rivale Carlos Alcaraz in un match di esibizione. Un'occasione per ripartire con determinazione e condividere un messaggio di continuità e impegno, in un contesto di grande attenzione e rispetto.

Incomincia un nuovo anno per Jannik Sinner, che farà il proprio esordio stagionale nella giornata di sabato 10 gennaio fronteggiando il grande rivale Carlos Alcaraz in un incontro di esibizione a Seoul. Il fuoriclasse altoatesino scalderà i motori nel testa a testa con il numero 1 del mondo nella capitale della Corea del Sud, poi si trasferirà in Australia: tra il Million Dollar 1 Point Slam (14 gennaio) e il Kooyong Classic (esibizione contro il canadese Felix Auger-Aliassime il 16 gennaio) affinerà la preparazione in vista degli Australian Open, primo Slam della stagione che scatterà il 18 gennaio.

