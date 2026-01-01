Jannik Sinner ha trascorso anche quest’anno il Capodanno a Montecarlo, condividendo la serata con gli amici Antonio Giovinazzi e Giulio Ciccone, anch’essi residenti nel Principato. Questa consuetudine si ripete nel tempo, rappresentando un momento di convivialità tra professionisti italiani che vivono nel cuore del Mediterraneo. Un’occasione per salutare l’anno appena concluso in un contesto tranquillo e riservato.

Una tradizione che si ripete. Come l’anno scorso Jannik Sinner ha trascorso a Montecarlo l’ultimo giorno del 2025, in compagnia degli amici Antonio Giovinazzi e Giulio Ciccone anche loro residenti nel Principato. E’ stato proprio il pilota Ferrari, vincitore della 24 ore di Le Mans, a renderlo noto con una foto sul suo profilo Instagram e un post con il messaggio: “Tradizione. Buon anno a tutti”. Con Sinner, Giovinazzi e con il ciclista Ciccone (insieme alle rispettive compagne) alla festa erano presenti anche altri due piloti della Rossa: Alessandro Pier Guidi e Antonio Fuoco. L’esordio di Sinner nel 2026. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Jannik Sinner, Capodanno a Montecarlo con Giovinazzi e Ciccone

