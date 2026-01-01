Jacquet Kees Smit Lennart Karl…

Di recente, Marca ha condiviso notizie provenienti dalle terre spagnole, evidenziando anche aspetti legati al calcio locale. Tra le varie tematiche trattate, si parla di figure come Jacquet, Kees Smit e Lennart Karl, inserendole nel contesto delle attività e delle celebrazioni sportive della regione. Questa attenzione ai dettagli e alle personalità del calcio dimostra l’interesse continuo del media per gli sviluppi e le peculiarità del settore nel panorama nazionale e internazionale.

2025-12-31 21:55:00 Notizia fresca fresca direttamente dalle aride terre spagnole. Marca, sempre interessata al calcio di casa nostra, riporta quanto segue: E Al MARCA celebriamo anche le nostre particolari 'campane'. Pertanto, per inaugurare questo nuovo anno, abbiamo selezionato undici giovani talenti che parleranno nel 2026. Lasciamo alle spalle le nostre "scommesse" per il 2025: Dean Huijsen, Miles Lewis-Skelly, Tom Bischof, Nico Paz, Estevao Willian o Geovany Quenda. Giriamo pagina guardando talenti meno conosciuti che si esibiscono fuori dai nostri confini e concentriamo le nostre riprese sui campionati esteri.

