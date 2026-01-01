Istanbul in migliaia sul ponte di Galata per sostenere Gaza

A Istanbul, decine di migliaia di persone si sono riunite sul ponte di Galata per manifestare solidarietà ai palestinesi di Gaza. L’evento ha visto una partecipazione significativa della comunità locale, che ha voluto esprimere il proprio sostegno attraverso un gesto collettivo. La manifestazione si inserisce in un contesto di attenzione internazionale alle questioni di pace e diritti umani nella regione.

(LaPresse) – Decine di migliaia di persone si sono radunate sul ponte di Galata a Istanbul per esprimere solidarietà ai palestinesi della Striscia di Gaza. I manifestanti hanno sventolato bandiere turche e palestinesi durante il corteo. Alla protesta, organizzata da gruppi pro-palestinesi, ha parlato Bilal Erdogan, figlio del presidente turco. Erdogan ha condannato le azioni di Israele, definendo la situazione "un periodo molto oscuro della storia umana".

