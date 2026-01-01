ISEE 2026 | controlli rafforzati su residenze fittizie beni di lusso e patrimoni esteri per garantire equità alle famiglie realmente bisognose

A partire dal 2026, le modifiche alla Legge di Bilancio rinnovo il calcolo dell’ISEE, con controlli più rigorosi su residenze fittizie, beni di lusso e patrimoni esteri. Queste misure mirano a garantire un’assegnazione più equa delle agevolazioni alle famiglie realmente bisognose, rafforzando la trasparenza e l’efficacia degli strumenti di sostegno sociale.

La Legge di Bilancio introduce modifiche sostanziali al calcolo dell'Indicatore della Situazione Economica Equivalente a partire dal 2026. Le nuove disposizioni si articolano su due direttrici principali: il contrasto alle dichiarazioni fraudolente e il potenziamento del sostegno ai nuclei familiari in condizioni di effettivo bisogno. Il Governo interviene su un sistema che coinvolge milioni di cittadini nell'accesso a prestazioni sociali, bonus e agevolazioni. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

Leggi anche: Calcolo Isee, cambia tutto: stretta su residenze fittizie e auto "nascoste". Novità anche sulla prima casa

Leggi anche: Calcolo Isee, cambia tutto: stretta su residenze fittizie e auto "nascoste". Novità anche sulla prima casa

Qui sotto trovi una selezione di articoli, post e contenuti legati allo stesso argomento.

Isee, cosa cambia per prima casa, criptovalute e rimesse. Controlli rafforzati dal 2026: le novità; Bonus edilizi, controlli rafforzati su requisiti nel 2026: cosa sapere; Isee 2026, cosa cambia: nuove soglie, sanzioni e controlli incrociati. Come fare per non perdere le agevolazioni; Calcolo Isee, cambia tutto: stretta su residenze fittizie e auto nascoste. Novità anche sulla prima casa.

Isee, cosa cambia per prima casa, criptovalute e rimesse. Controlli rafforzati dal 2026: le novità - La manovra inserisce nell’indicatore della situazione economica anche le rimesse dall’estero. repubblica.it