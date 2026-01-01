Isee 2026 come e quando si richiede per ottenere bonus e agevolazioni

Per accedere a bonus e agevolazioni fiscali nel 2026, è necessario presentare l’Indicatore della Situazione Economica Equivalente (Isee) aggiornato. Dopo la scadenza del modello 2025 il 31 dicembre, bisogna richiedere la nuova Dichiarazione Sostitutiva Unica (Dsu) per garantirsi i benefici previsti dalla normativa. Ecco le modalità e i tempi per ottenere l’Isee 2026 e mantenere i diritti alle agevolazioni.

È tempo di richiedere l' Isee 2026: quello del 2025, infatti, è scaduto il 31 dicembre e, adesso, è tempo di presentare la nuova Dsu per non perdere il diritto ad ottenere i bonus e le varie agevolazioni fiscali. È opportuno ricordare che l'Isee è lo strumento principe per determinare in modo ufficiale quale sia lo status economico di una famiglia e determinare se abbia diritto o meno ad accedere in misura agevolata ai servizi messi a disposizione dallo Stato o per ottenere una serie di contributi. Importante anche per l'assegno unico: non rinnovarlo non lo fa perdere, ma riduce l'importo a cui teoricamente si avrebbe diritto in base al proprio reddito.

