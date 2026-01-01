Iran scontri per caro-vita | 6 morti

Nel sud-ovest dell’Iran, le proteste contro il costo della vita hanno causato scontri tra manifestanti e forze dell’ordine, portando alla morte di sei persone. La situazione riflette le tensioni sociali e le difficoltà economiche che coinvolgono diverse aree del paese. La notizia, riportata dall’agenzia Fars, evidenzia l’intensificarsi delle proteste e la complessità delle sfide interne all’Iran.

22.05 Sei persone sono morte negli scontri tra le forze dell'ordine e i manifestanti nel corso delle proteste contro il caro-vita in corso nel sud-ovest dell'Iran: lo riporta l'agenzia di di stampa Fars. Si tratta dei primi civili rimasti uccisi da domenica scorsa, quando è iniziata la rivolta. La stessa fonte ha riferito di scontri, lanci di pietre e danni contro edifici pubblici a Lordegan, situata a 650 chilometri da Teheran. 🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it Leggi anche: Iran, continuano le proteste: due civili e un miliziano del regime morti durante scontri tra manifestanti e forze dell’ordine Leggi anche: Iran: media, 'scontri fra manifestanti e forze sicurezza nel sud-ovest' Scorrendo la pagina è possibile consultare notizie, approfondimenti e contenuti social collegati. Iran, proteste a Teheran per il carovita: il manifestante seduto a terra sfida i miliziani; Iran, terzo giorno di proteste: studenti scendono in piazza a Teheran; ASIA TODAY Iran: monta la protesa di bazar e università contro il caro-vita, arresti e feriti; Iran, l’inflazione galoppa: studenti e commercianti in strada contro il regime degli ayatollah. Iran, manifestazioni contro il caro-vita: tre morti negli scontri - Si tratta delle prime vittime dall'inizio delle manifestazioni esplose domenica scorsa a Teheran contro la crisi economica e l'inflazione in crescita. tg24.sky.it

