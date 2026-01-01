Secondo l’organizzazione Iran Human Rights, nel 2025 sono state registrate almeno 1.500 esecuzioni in Iran. Questo dato evidenzia una persistente applicazione della pena di morte nel paese, sollevando questioni su diritti umani e sistemi giudiziari. L’analisi dei numeri offre uno spunto per comprendere meglio la situazione e le implicazioni di questa pratica nel contesto iraniano.

Oslo, 1 gen. (Adnkronos) - Secondo un conteggio effettuato dall'ong Iran Human Rights, nel 2025 in Iran sono stati giustiziati almeno 1.500 condannati a morte, il che rappresenta il numero annuale di esecuzioni più alto registrato dall'organizzazione in 35 anni. "Quello di cui siamo certi è che il numero di esecuzioni supera le 1.500. Si tratta di un record. Si tratta del numero più alto di esecuzioni registrate o segnalate dalla fine degli anni '80, ovvero da oltre 35 anni", ha dichiarato all'Afp Mahmood Amiry-Moghaddam, direttore dell'organizzazione con sede in Norvegia, aggiungendo che "ci sono ancora alcune centinaia di esecuzioni non confermate". 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Iran: ong, 'almeno 1.500 giustiziati nel 2025'

