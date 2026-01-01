Iran | media ' scontri fra manifestanti e forze sicurezza nel sud-ovest'
Nel sud-ovest dell'Iran si sono verificati scontri tra manifestanti e forze di sicurezza, nel quinto giorno di proteste in varie città. Le manifestazioni, iniziate per l'alto costo della vita, continuano a coinvolgere diverse aree del Paese, evidenziando le tensioni sociali in atto.
Teheran, 1 gen. (AdnkronosAfp) - Scontri tra manifestanti e forze di sicurezza sarebbero avvenuti nel sud-ovest dell'Iran, nel quinto giorno di sporadiche manifestazioni contro l'alto costo della vita in diverse città del Paese. Lo riferisce l'agenzia di stampa Fars, aggiungendo che "alcuni manifestanti hanno iniziato a lanciare pietre contro gli edifici amministrativi della città, tra cui il governatorato, la moschea, la Martyrs Foundation, il municipio e le banche, prima di dirigersi verso il governatorato" a Lordegan. La polizia ha usato gas lacrimogeni, mentre il numero dei feriti non è stato specificato. 🔗 Leggi su Iltempo.it
