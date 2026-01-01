Iran in fiamme cinque giorni di proteste | sei morti

Nel corso degli ultimi cinque giorni, l’Iran ha vissuto una serie di proteste che hanno causato la perdita di alcune vite umane. La situazione riflette una crescente tensione politica e sociale nel paese, segnando l’inizio dell’anno con segnali di instabilità. Questo clima di protesta rappresenta una sfida significativa per le autorità iraniane, evidenziando le difficoltà di una società in fermento.

Il nuovo anno si apre sotto il segno di una profonda instabilità politica e sociale per la Repubblica Islamica dell'Iran. Secondo quanto riportato dalle ultime agenzie di stampa e dai corrispondenti sul campo, la nazione è scossa da una violenta ondata di proteste popolari che sta interessando diverse regioni del Paese. Le manifestazioni, giunte ormai al loro quinto giorno consecutivo, hanno fatto registrare un drammatico incremento della tensione, portando il bilancio complessivo a almeno sei vittime accertate durante gli scontri tra civili e forze dell'ordine. Quello che era iniziato come un malumore circoscritto sembra essersi trasformato in una crisi di sicurezza nazionale che mette a dura prova la tenuta delle autorità locali.

