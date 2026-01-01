iPhone piegevole svelato il design ufficiale | immagini mozzafiato per il nuovo modello in arrivo

L’atteso iPhone pieghevole di Apple, previsto per il 2026, sta suscitando grande interesse tra gli appassionati di tecnologia. Sono state diffuse le prime immagini ufficiali del design, offrendo uno sguardo dettagliato sul nuovo modello. Questo dispositivo rappresenta un passo importante per l’azienda, introducendo una soluzione innovativa nel segmento degli smartphone. Di seguito, analizziamo le caratteristiche e le potenzialità di questo prossimo arrivò.

In vista del 2026, l'attenzione degli appassionati di tecnologia è tutta rivolta al primo iPhone pieghevole di Apple, un dispositivo rivoluzionario. Le ultime indiscrezioni, corroborate da render dettagliati, confermano che il colosso di Cupertino è pronto a presentare un prodotto innovativo, non solo per il design ma anche per la strategia di mercato che accompagnerà il suo lancio. Secondo le fonti più attendibili, Apple lancerà nel 2026 una line-up ridotta a soli tre smartphone: l'iPhone 18 Pro, l'iPhone 18 Pro Max e l'attesissimo iPhone Fold. Questa scelta rappresenta una svolta rispetto agli anni precedenti, in cui erano previste anche versioni base e varianti Air.

Apple: l’iPhone pieghevole è realtà, prime foto e prezzo - Passiamo ora alle note dolenti, ovvero il prezzo dell’iPhone Fold. cellulari.it

Un iPhone pieghevole che rompe gli schemi tradizionali - Per anni il concetto di iPhone pieghevole è rimasto confinato alle ipotesi. tecnoandroid.it

Svelate le prime immagini di iPhone Foldable, il primo smartphone di Apple che ospita all’interno uno schermo pieghevole C’è un dettaglio mai visto prima: https://fanpa.ge/JKhW0 - facebook.com facebook

iPhone pieghevole, un leak chiarisce perché Apple avrebbe rinunciato al Face ID ispazio.net/2181271/iphone… x.com

