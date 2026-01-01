Ion Botnari ucciso dallo scoppio di un petardo artigianale Sequestrato un altro botto nella sua auto

Il 63enne Ion Botnari è deceduto ad Acilia il 31 dicembre, dopo un incidente causato da un petardo artigianale che gli è esploso in mano. Durante le indagini, è stato sequestrato un altro ordigno all’interno della sua auto. L’episodio evidenzia i rischi legati all’uso di petardi artigianali, spesso improvvisati e pericolosi. Le autorità continuano a monitorare e contrastare queste pratiche per garantire la sicurezza pubblica.

Un petardo che gli è esploso in mano e che non gli ha lasciato scampo. Ion Botnari, 63 anni, è morto nel pomeriggio di mercoledì 31 dicembre ad Acilia. Una tragedia che ha scosso la comunità della zona e che è avvenuta nel giorno di San Silvestro, a poche ore dai saluti per l'arrivo del nuovo.

